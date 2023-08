OTSEBLOGI | Võitu vajav Eesti korvpallikoondis läheb kodusel turniiril vastamisi Põhja-Makedooniaga

Eesti koondis vajab täna kindlasti võitu. Kui see õnnestub, saab hakata arvutama, mida Eesti peab viimases voorus kahe parema sekka tulekuks tegema. Kaotus muudaks Eesti edasipääsu kas täiesti võimatuks või jätaks sõltuvalt teiste matšide tulemustest alles vaid teoreetilised variandid.

Esmaspäev on olümpia eelvalikturniiril puhkepäev. Viimased mängud peetakse teisipäeval, kui Eesti kohtub Iisraeliga (kell 19) ja Põhja-Makedoonia heitleb Tšehhiga (kell 16).

Põhja-Makedoonia tähtsaim puuduja on mängujuht Nenad Dimitrijevic, aga võrreldes Eesti, Tšehhi ja Iisraeliga said nad selleks suveks kokku rohkem põhitegijaid. Tallinna turniiril veab Põhja-Makedoonia rünnakuid kodustatud ameeriklasest mängujuht T.J. Shorts, teine tuntum pallur on täpse viskekäega kapten Vojdan Stojanovski.