BLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis sai kodusel olümpiaturniiril esimese võidu: Põhja-Makedooniale ei jäetud mingit võimalust

2) Eesti kaotab Iisraelile, aga Tšehhi kaotab Põhja-Makedooniale. Siis oleks nii Tšehhil, Eestil kui ka Põhja-Makedoonial üks võit ja lugema hakataks omavaheliste mängude korvide vahet. Eestil on see praegu +21, Tšehhil +3 ja Põhja-Makedoonial -24. Et Eestil ei oleks parim korvide vahe, peab Põhja-Makedoonia Tšehhit võitma 46 punktiga, mis on ebareaalne.