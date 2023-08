Harju mängis kuuendal lisaminutil Levadia vastu võidu maha. Rõõmussaar: see on karm

Levadiale määrati kohtumise üheksandal minutil penalti, kuid VAR-i ülevaatusel selgus, et Ioan Jakovlevile tehti viga väljaspool karistusala. Levadial avanes avapoolajal rohkelt poolvõimalusi, kuid Harju kaitse püsis. 15-minutilisele pausile mindi 0 : 0 viigiseisus.

„Ma ei oska öelda millest puudu jäi. Me kõik andsime endast sada protsenti. See on karm, aga tulemuse üle peab õnnelik olema. Peame enesele kindlaks jääma ja tööd jätkama,“ rääkis Kaspar Rõõmussaar Soccernet TV otseülekandes.