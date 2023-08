AMETLIK | Prantsusmaa koondise ründaja siirdub 50 miljoni eest Barcelonast PSG-sse

26-aastane Dembele liitus Barcelonaga 2017. aastal Dortmundi Borussiast 156 miljoni euro eest. Ta lõi Kataloonia klubi eest 185 mänguga 40 väravat ja tuli kolmekordseks Hispaania meistriks.

Dembele sõlmis Prantsusmaa hiiuga viieaastase lepingu. „Mul on väga hea meel klubiga liituda. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin uues vormis juba väljakule joosta,“ rääkis Dembele. „Loodan, et saan siin edasi areneda ja kõik klubi fännid uhkeks teha.“

Barcelona treener Xavi kinnitas juba augusti alguses, et Dembele soovib klubist lahkuda. „Ta oli mängija, kes aitas meid palju, see on suur pettumus. Ta otsustas lahkuda, kui oli siin õnnelik. Soovin talle palju edu, aga jah, see on suur pettumus,“ avaldas Xavi arvamust.

PSG president Nasser Al-Khelaifi sõnul on Dembele klubi jaoks tähtis ja pühendunud mängija. „Ousmane'i kirg ja sihikindlus PSG-ga lepingut sõlmides oli fantastiline ja vastab ideaalselt suhtumisele, mida kõigilt meie mängijatelt nõutakse,“ rääkis ta.

Dembele on PSG ründeliini väärt täiendust. Sel suvel on lahkus klubist Lionel Messi ning hooaja avamängus ei kuulu võistkonna koosseisu ka Kylian Mbappe ja Neymar, kes mõlemad on avaldanud soovi PSG-st lahkuda. Kui Mbappet seostatakse Madridi Realiga, siis Neymari vastu tunneb väidetavalt huvi FC Barcelona.