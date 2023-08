Pajur ja Mõttus võitsid esimesed graveli Eesti meistrivõistlused

„Ühe tobeda sammu tegin, kui kohe peale esimest ringi panin üksi eest minema, et siis aru saada, et jalad pole parimad. Vajusin seejärel kümnesesse jälitavasse guppi tagasi ja kusagil 75. kilomeetril proovisime Ärmi ja tiimikaaslase Kiskoneniga uuesti. Saimegi minema ja eks see pidi jäämagi lõpu peale. Tegin lõpus vigade paranduse ja ülihea meel on esikoha üle. Palav oli muidugi ka,“muljetas finišis ajaloo esimene gravelrattasõidu Eesti meister Pajur.

Naiste hulgas võidutses Mõttus, kelle sõnul oli esikoht liiga hea, et olle võimalik. „Esimesel ringil panin ühel turbasemal lõigul tähele, et Liisal on vist raske ja teisi tüdrukuid ei näinudki. Sain eesotsa meestega minema – Caspar Austa ja kes seal kõik olid. Umbes kümmekond kilomeetrit enne lõppu tuiskas mööda ikka päris esikümne rattur, kellel vist oli olnud tehniline. See lõhkus pundi ribadeks ja minul olid pisarad silmas, et nüüd tuleb tagant järgmine grupp koos tüdrukutega selga. Viimased viis kilomeetrit vunkisin täiesti üksi. Taha ei julgenud vaadata,“ rääkis Mõttus.