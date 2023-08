Kullas, Leok ja Talviku stardivad USA meistrivõistlustel

AMA motokrossi sari Ameerikas on võrreldav maailmameistrivõistlustega. Tanel Leokil on plaanis kaasa sõita üks etapp. Harri Kullas jääb ookeani taha pikemaks ning sõidab kaasa sarja kolm viimast etappi.

Harri Kullase jaoks on tegemist unistuse täitumisega: „Suur unistus sai täide, oleme siin esimesel etapil, kolm etappi on plaanis teha siin USAs, tunne on väga hea ja lahe on olla praegu siin.“

Ka kogenud Tanel Leoki jaoks on tegemist uue kogemusega: „Äge on selles mõttes, et kõik on täitsa teistmoodi ja põnevam. Ise oled ka rohkem äksi täis, et näha kõike seda võistlust ja muud olukorda siin. Ma olen väga tänulik, et selline võimalus üldse tekkis.“

Tegemist on Euroopa krossimeeste jaoks uue raja ning formaadiga „Rada on päris palju pikem kui meil Euroopas. Trennid on päris lühikesed, natuke küll sarnaneb Eesti meistrivõistlustele. Siin on ainult viisteist minutit ajasõitu, mida on võimalik teha kaks korda“ rääkis Leok.

Esimene eesmärk on mõlemal motomehel finaalsõitudesse saada: „Meid on üheksakümmend kaks. joone taga, esimese asjana peab peale saama ja siis sealt vaatame edasi, kuidas tunne on ja naudime seda protsessi. Tulemus on, mis ta on siin. Alati oleks hea TOP 10-nesse jõuda aga võtame päev korraga.“ jääb Kullas eesmärkide osas tagasihoidlikuks.

Lisaks Leokile ja Kullasele on MX2 masinaklassis rajal ka Järgen Matthias Talviku, kellel on Ameerikas võistlemise kogemus juba olemas: „Eelmine aasta oli rohkem kohanemine mul, see aasta on suudetud ka tulemust näidata,“ rääkis ta.“