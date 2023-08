DELFI FOTOD JA VIDEOD | Pärnu motoringrajal kihutati Eesti meistrivõistluste tiitli nimel

Kazakova on sel hooajal kaasa teinud ka mõne supermoto võistluse ning arvab, et sellest on kasu ka ringrajal bike peal. „Supermotoga saab tehnilist poolt arendada ning kui sellega koonu käia, siis ei lähe palju raha,“ muigas Kazakova.

Siiski on Soomer ihaldatud ringiajale trennides küllaltki lähedale saanud. „Ütleme niimoodi, et kolm kümnendikku on puudu ja töötame edasi,“ täpsustas ta. Järgmisel nädalavahetusel on ta stardis Assenis Saksa meistrivõistlustel.