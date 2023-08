Saksamaa tenniselegendi karjääri telgitagused. „Armatsesime temaga restorani kapis“

Salalaps, isiklik pankrot ja vanglakaristus. Mida kõike on toimunud ühe tennisemängija elus? Äsja avaldus tenniselegendist dokumentaalfilm „Boris Becker: tennisekuninga langemine“, mis tõi lugudesse veidi rohkem selgust.

Becker väitis, et ettekandjaga saadud laps pole tema oma. Sakslase sõnul oli Ermakova varastanud tema sperma. Kaks aastat pärast skandaali pidi kohtuotsusel Becker Ermakovale tasuma kaks miljonit naela ja lisaks elatisraha 5000 naela kuus.

Becker on olnud kaks korda abielus ja tal on neli last kolme erineva naisega. Täna peetakse tema kallimaks Lilian de Carvalho Monteirot.