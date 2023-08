USA poksija muutis Putini auks oma nime Kevin Vladimirovitšiks

43-aastane Johnson teatas ajalehele Izvestija antud videointervjuus, et on tohutu Venemaa austaja ja otsustas Putini auks isegi oma nime muuta.

„Et teha president Vladimir Putini auks suurimat komplimenti, olen otsustanud oma nime muuta. Minu nimi on nüüd Kevin Vladimirovitš. See on Vladimir Vladimirovitš Putini auks. Nüüd olen ilma naljata 100% venelane,“ ütles ameeriklane, vahendab Ilta-Sanomat .

Ameeriklane rääkis veel, et on viimastel aastatel palju Venemaa linnades ja külades ringi reisinud ning et talle meeldib selle riigi avarus. Lisaks kiitis ta venelaste toite, mis on märksa paremad, kui tema kodumaal pakutav geneetiliselt muundatud toit.