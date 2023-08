Austraalia võitis dramaatilise penaltiseeria ja pääses jalgpalli MMil poolfinaali

Austraalia on üldse esimene MMi korraldajariik, kes on viimase 20 aasta jooksul suutnud poolfinaali jõuda. Viimati sai samaga hakkama 2003. aastal USA naiskond. Viimane kodukamaral maailmameistriks tulnud koondis on samuti USA, kes triumfeeris 1999. aastal.