M-Spordi boss kommenteeris Autohebdo väiteid Ott Tänaku kohta

Millener tunnistas, et polnud sugugi pahane, et ta Tänakuga vestelda ei saanud.

Seda õnnetust kommenteerides ütles Millener: „Ma ei tea, kas antud juhul oli tegu halva õnne või halva sõiduliiniga. Ma arvan, et see oli tavaline ralliõnnetus. Mõnikord on see lihtsalt halb õnn.“