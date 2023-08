Narva Trans palkas tuttava peatreeneri

Eile õhtul teatas Trans oma koduleheküljel, et alates 20. augustist asub uuesti peatreeneri ametisse Eremenko. Kuni selle ajani ehk kahes järgmises kohtumises on peatreeneri kohusetäitjaks Valeri Bondarenko .

„Ma ütleks, et see oli asjaolude kokkulangemine. Olin Narvas tööasjus, nii et kohtusime samal ajal, rääkisime ja küsimus kerkis õhku. Läksime sõbralikult lahku ja saime aru, et kunagi võiksime koostööd jätkata, sest (eelmine) lahkuminek oli sunnitud,“ sõnas Eremenko.