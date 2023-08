Tartu Bigbank pikendas olulise mängijaga lepingut

„Usun oma kodulinna meeskonda ning tahan siin oma panuse anda. Öeldakse küll, et mujal on rohi rohelisem ja taevas sinisem, kuid tuleb tõdeda, et minu jaoks on siin Tartus piisavalt väljakutseid ja eduelamusi,“ ütles 30-aastane ja 212 cm pikkune Naaber Tartu Bigbanki Facebooki lehel.