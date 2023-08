VIDEO: Esimene eestlaste loodud supersportauto astub homme võistlustulle Pärnus

Sel kevadel ilmavalgust näinud Eesti superautot on Vanaselja sõnul arendatud üle seitsme aasta ning peamise töö on ära teinud Eesti insenerid ja disainerid. Kahekohaline superauto Kalana suudab arendada kiirust kuni 340 kilomeetrit tunnis ning erilise aerodünaamika tõttu on kurvis sama kiire nagu sarnase välimusega kõrge hinnaklassi tänavaautod sirgel.

„Kalana eesmärgiks on anda sõitjale ringrajal vormel-1 lähedane sõidukogemus, olemata ise vormelipiloot. Peamine tugevus on surujõud ehk suurtel kiirustel teel püsimine, mis on parem kui näiteks 2008. aasta Vormel-1 autodel. Hiljuti lõi Kalana Pininfarina tuuletunnelis, kus on testitud ka näiteks paljusid Ferrari mudeleid, surujõu absoluutse rekordi,“ selgitas Vanaselja.