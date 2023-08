Mida peaks muutma Eesti jalgpallis? Igor Prins: mul on tunne, et meie noortega jääb midagi tegemata

Saatejuht Rimo Hundi küsimusele, mida ta muudaks, kui oleks näiteks Eesti jalgpalliliidu president, vastas Prins: „Olen seda meelt, et me peame parandama noortetööd. Ei tea, miks, aga mul on alati olnud tunne, et meil jääb midagi noortega tegemata. Usun, et neid ressursse ja seda parandamist on seal väga palju. Et vältida seda, et keegi sooviks siin välismängijate arvu (viitega Premium liiga välismängijate limiidile - toim) suurendada. Et sellist küsimustki ei tekiks! Me suudame oma poistega mängida ning meil pole siia vaja keskpäraseid välismängijaid tuua. Iga klubi peaks tegelema sellega, et neil tuleks oma noor esindusmeeskonda, mitte ei otsitaks üheks hooajaks välismängijaid.“