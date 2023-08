Red Bull Tour of Vikings paneb ratturid Saaremaal erakordselt proovile

Red Bull Tour of Vikings võistlus on unikaalse formaadiga võidusõit, mis toimub teist korda. 2021. aastal, kui läbiti ühe päeva jooksul 310 km, võidutses Mihkel Räim.

Sel aastal on kokku pandud 285 km pikkune rada, mis viib Kuressaarest Sõrve sääreni ja tagasi Kuressaare lossihoovi. Rada kulgeb nii kruusal kui ka asfaldil ning osalejad peavad rajal hakkama saama ilma igasuguse kõrvalise abita.

Sõidu eesmärgiks on pakkuda uudse sportliku formaadiga rattavõistlust, mis on väljakutseks nii tippsõitjale kui ka rattasporti tõsiselt võtvale harrastajale. Saaremaa pakub võistlejatele küll siledat, ilma küngaste ja mägedeta trassi, kuid samas tuleb arvestada Saaremaale omase pideva tugeva tuulega.

Võistlusraja on valmistanud ei keegi muu, kui saarlasest Eesti meister ja eelmise Red Bull Tour of Vikingsi võitja Mihkel Räim.

„Rada on raskem kui eelmine kord: rohkem metsateid ja väikeseid kruusateid. Läbi tuleb sõita ka kaks poolsaart, mille tipus on enamjaolt oluliselt tuulisem. Saaremaa tuul teeb oma töö - rada on lühem, aga kindlasti keerulisem,“ kirjeldab Räim eelseisvat katsumust.

Tegemist on täiesti omanäolise võistlusega, sest see ei liigitu maanteevõistluse, cyclocrossi ega ka maastikukrossi alla. Osaleja saab põhimõtteliselt läbi teha osakese neist kõigist ja seeläbi uudse elamuse võrra rikkamaks.

Võistlus toimub koostöös Saaremaa Jalgrattaklubi Viikingiga ning kuigi Viikingid on vabamas vormis ning kahe päevaga ka varem Saaremaale tiiru peale teinud, siis Red Bull Tour of Vikings'i näol on sündinud võistlus, mille sarnast enne maailmas nähtud ei ole.

Võistluse peakorraldaja Endrik Puntso usub, et üritus on lisaks tõeliselt väljakutsuvale võistluslikule poolele ka heaks väljundiks, et terve rattaringkond saaks hooaja lõpu poole kokku tulla ning koos meeldivat aega veeta. See üritus ei ole ellu kutsutud ainult selle eesmärgil, et selgitada välja kõige kiiremad ratturid, vaid ka selleks, et anda rattaspordi kommuunile midagi teistsugust ja innovaatilist.