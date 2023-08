Mika Häkkinen Eesti Päevalehele: on normaalne, et üks tiim domineerib, põnev on ikka

Kui mugavalt te end ise golfiväljakul tunnete? Täna olete siin rohkem pealtvaataja rollis.

See on väga-väga keeruline mäng, nagu iga spordiala. Kui tahad selles heaks saada, pead väga palju harjutama. Mina veedan golfirajal minimaalselt aega. Võib öelda, et mu tase on katastroofiline.