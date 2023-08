Täna stardib aegade suurim Ülemiste Ööjooks, oodata on ka liiklusmuudatusi

Ülemiste Ööjooksu peakorraldaja Marko Tormi sõnul kasvab Ülemiste linnakus jooksjate arv iga aastaga. Sel korral on Ülemiste Ööjooksule end registreerinud kokku veidi üle 3500 osaleja. Ligi pool registreerinutest on valinud 10 kilomeetrise distantsi ning 5 kilomeetrisele on registreerunud veidi alla 1100 jooksja.

„Ka kostüümijooksule, mis Ülemiste Ööjooksul toimub esimest korda, on ennast kirja pannud oodatust rohkem inimesi. Meil on hea meel, et inimesed tulevad uuendustega kaasa ja on hea huumorimeelega,“ ütles Torm.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütles, et Ööjooks on üks oodatumaid spordisündmusi Ülemiste keskuses.

„Keskusele teeb suurt rõõmu, et Ülemiste Ööjooksul osalejate arv iga aastaga kasvab. Eriti tähendusrikas on see tänavuse liikumisaasta valguses - sportlik vaim ja aktiivne elustiil on endiselt au sees,“ lisas ta.

Marko Torm rääkis, et kuna jooks toimub linnatänavatel ning rada liigub mööda autoteed, on oluline tagada lisaks heale emotsioonile ka osalejate turvalisus. „Ürituse ajal on kinni teed, mida mööda jooksjad liiguvad. Samuti on teel vabatahtlikud, kes saavad vajadusel autoga liiklejaid suunata,“ lisas ta.

Suurimad muudatused puututavad ühistranspordiliine 2, 7, 15, 45, 49 ja 65, mida Ülemiste Ööjooksu distantside lähistel ümber suunatakse. Ümbersõidul olevad bussiliinid teenindavad sõitjaid vaba sõidugraafiku alusel ning seoses oluliste liiklusmuudatustega ning ühistranspordi ümbersuunamisega võib jalgsikäigumaa pikkus peatustesse pikeneda, mistõttu palutakse sihtkohta jõudmiseks varuda oluliselt suurem ajavaru.

Ümbersõidul tehakse kõik liinide liikumisteele jäävad peatused välja arvatud juhul kui ei ole märgitud teisiti. Ajutine liikluskorraldus algab 11. augustil alates kella 21.00-st ning kestab 12. augusti ööni kell 1.00.