Kiltsi lennuväljal jahitakse kiirust üle 400 km/h

Võisteldakse saavutamaks paigaltstardist suurimat lõppkiirust ühe-miilise (1609 m) distantsi lõpuks. Tegemist on Baltikumi kiireima mootorispordivõistlusega, kus Aleksandr Ljahh (Nissan Skyline GTR) on 2020. aastal sõitnud rekordiks 402 km/h.

300 km/h ületavat tulemust võib oodata enam kui kümnekonnalt võistlejalt. Rajale on tulemas arvukalt tuunitud ja eksootilisi autosid, millega saab boksialas lähedalt tutvuda. Mõõduvõtt toimub kolmes võistlusklassis, eriauhinnad on päeva kiireimale naisvõistlejale ja diiselautoga osalejale. Võistlusarvestust peetakse ka poole miili distantsil, mis on maailmas jõudsalt populaarsust kogumas, kuna järjest kasvavatele lõppkiirustele sobivaid võistlustingimusi on üha raskem luua.