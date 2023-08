Kalle Rovanperä uuest lepingust: hea auto on rahast tähtsam

22-aastase Rovanperä leping Toyotaga saab läbi selle hooajaga. Varem on kirjutatud, et soomlase allkirja on asunud aktiivselt jahtima ka Hyundai.

Ilta-Sanomat uuris, kuidas soomlase läbirääkimised edenevad? „Väga hästi,“ vastas Rovanperä.

Kas teil on üks või mitu meeskonda, kellega peate läbirääkimisi? „Need on enamasti Jouhki [mänedžer Timo Jouhki] teemad, kui paljudega on räägitud. Aga loomulikult kõigiga,“ sõnas Rovanperä.

Soomlane on optimistlik ja usub, et selgus saabub juba lähiajal.

„Üldiselt on arutelud kõigiga Soome ralli järel elavnema hakanud. See rulett mõjutab kõiki. Vean kihla, et see ei lähe pikale, vähemalt ma tean oma olukorda hästi,“ ütles soomlane.

Meedias on spekuleeritud, et valitsev maailmameister hakkab uue lepingu järgi saama mitme miljoni euro suurust aastapalka.

Küsimusele, kas uue lepingu puhul on olulisem rahaline pool või auto ja meeskonna sooritusvõime, vastas Rovanperä: „Peamine on muidugi meeskond ja auto sooritus. Kõigepealt vaatame neid asju, sest see mõjutab kõike, mida saate ise teha. Loomulikult tulevad pärast seda rahaasjad. Lõppude lõpuks on see meie jaoks lihtsalt töö.“

Pärast mullust hooaega levisid jutud, et Rovanperä ei pruugi rallispordis pikalt jätkata. Soomlane tunnistas, et need spekulatsioonid said alguse küsimusest, kas ta sõidab veel 15 või 20 aastat. „Üsna kindel vastus sellele on, et ma ei sõida (nii kaua),“ ütles Rovanperä naeratades.

„Nii pikka plaani ei ole. Vaatame tunde järgi. Muidugi järgmisel ja ülejärgmisel aastal sõidame kindlasti - või ilmselt sõidame, mul pole veel lepingutki...,“ lisas Rovanperä.

Järgmine MM-ralli peetakse 7.–10. septembril Kreekas. Rovanperä juhib neli etappi enne hooaja lõppu MM-sarja 170 punktiga. Talle järgnevad Elfyn Evans (145p), Thierry Neuville (134p) ja Ott Tänak (104p).