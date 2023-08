Helenius enne suurt matši Joshuaga: kaotus Wilderile oli õnnetus

Möödunud laupäeval nokauteeris Helenius Savonlinnas Mika Mieloneni. „Võib-olla viis minutit pärast minu matši tuli mänedžer ja ütles: „Tule siia, ma pean sinuga rääkima.“ Ma ütlesin, et las olla, lähen puhkusele. Siis ta ütles, et täpselt nädala pärast pakutakse mulle Londonis matši Anthony Joshua vastu. Ma mõtlesin sellele võib-olla viis minutit. Siis otsustasin: teeme nii!“ rääkis Helenius.

Soomlane lisas, et see oli pakkumine, millest ei saanud keelduda.

„Olen MM-tiitlit jahtinud võib-olla 15 aastat. Kui saate nii suure võimaluse, ei saa te seda kasutamata jätta. Teen kõik endast oleneva, et see matš võita,“ kinnitas Helenius.

„See, mis Wilderiga juhtus, oli õnnetus,“ teatas Helenius. Soomlane rääkis, et treenis Wilderiga palju ning ameeriklane ei astunud treeningul sammugi tagasi. Kohtumises tegi Wilder aga just vastupidi.

„Pärast pooltteist minutit esimest raundi mõtlesin, et siin on midagi valesti. See on liiga lihtne,“ meenutas Helenius. Vahetult pärast seda lõi Wilder soomlase nokauti.