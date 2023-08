Jürgen Henn: järgmine kohtumine tuleb väärikalt ära mängida

„0:1 kaotusseisus olles oli kõik veel meie jaoks ok. Suutsime vastase isegi oma väravast kaugel hoida. Mängijad väljakul tundsid, et on võimalik üks värav tagasi lüüa. Lõpp oli aga valus. Meil oli võimalus mängu tagasi tulla, kuid lasime selle käest,“ tõdes Henn. „Sellise tulemuse pealt on seda küll raske öelda, kuid kui väravad kõrvale jätta, siis tegelikult tegime korraliku mängu. Teasime ju ka enne, et nende ründajad on väga ohtlikud. Lõpuks suutsid nad mõned olukorrad ära lahendada ning see näitab nende klassi.“

Seeria korduskohtumine peetakse 16. augustil Tallinnas. Henn tunnistas, et Rumeenia meistri vastu on 0:3 kaotusseisu ülimalt keeruline võiduks pöörata. „Tuleb endale aru anda, et edasipääs on peaaegu võimatu. See vajaks väga suurt imet. Teise mängu eel võib öelda, et meie edasipääsu võimalus üks protsent. Järgmine kohtumine tuleb väärikalt ära mängida. Tõenäosus edasipääsu püüda on väike, kuid proovime kohtumisele pingevabalt vastu minna ning midagi ikkagi enda kasuks kallutada,“ tõdes Henn, et ka korduskohtumise positiivne tulemus annaks meeskonnale kindlasti hea emotsionaalse süsti.