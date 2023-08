DELFI VIDEO | Mihkel Kirves Pärnuga tekkinud möödarääkimisest: ütlesin klubile, et vajan keskkonnavahetust

Maik-Kalev Kotsari, Rauno Nurgeri, Henri Veesaare ja Kristjan Kitsingu eemale jäämise järel on Mihkel Kirves tõenäoliselt eeloleval turniiril koondise korvialuses üks kandev tala. „Eks ta mingil määral on ootamatu. Suve algul ma ei arvestanud sellega – teadsin, et mängin 3 x 3 korvpalli ja valmistan end sisehooajaks ette. Kuid siin treenimine ja selliste mängude saamine on positiivne, see tuleb kindlasti kasuks. Kui nii saab öelda, siis teiste õnnetus on minu õnn. Soovin Maigile palju õnne abiellumise puhul, proovin teda väärikalt asendada,“ rääkis kahemeetrine Kirves.

Jättes kõrvale hooaja 2019/2020, mil Kirves käis Tšehhi ja Slovakkia kõrgliigas, on ta seni Eestis esindanud ainult Pärnu Sadamat. Kevadel oli Kirves Eesti meistriliiga kohamängudes üks parimaid mehi, ta otsis töökohta piiri taga, aga lõppeks lõi käed Kalev/Cramoga. „Eks seal oli 50-50 variante, näiteks Leedus, aga see jäi soiku. Olen selline keeruline mängija, kellel pole ülemäära pikkust ega viset. Eks pean veel arenema, igale poole ei tahtnud minna ja Kalev/Cramoga meistrite liiga mängimine on arvatavasti väga kasulik,“ sedastas ta.

Eelmisel nädalal ütles Pärnu Sadam peatreener Gert Kullamäe, et tema teada Kirves lubas klubile, et kui ta jääb Eestisse, siis ta jääb ikkagi Pärnusse. „Aga nagu me tänasel päeval teame - sõna on mehe oma. Tahad annad, tahad võtad,“ rääkis peatreener saates „Pihtas põhjas“.

Kirves selgitas asja lahti enda vaatest. „Minu arust oli jutt selles, et kui ma välismaalt ei leia sobivat klubi ja soovin kodumaal mängida, siis ma annaksin esimesena teada neile. Andsin neile teada. Aga andsin neile ka info, et vajan keskkonnavahetust ja tahan kuhugi mujale mängima minna. Tartu ja Kalev/Cramo olid huvilised, neist kahest valisin Cramo,“ ütles koondislane.

Vaata videost, mida Kirvesele on senised koondise mängud andnud ning milline on rahvusmeeskonna siht eeloleval turniiril.

Järgmisena on Eesti koondis võistlustules juba 12.-15. augustini Tondiraba jäähallis toimuval 2024. aasta Pariisi olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiril, kus meie vastasteks on laupäeval Tšehhi, pühapäeval Põhja-Makedoonia ja teisipäeval Iisrael. Piletid mängudele on saadaval Piletitaskus.