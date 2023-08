Ringrajal harjutamine muudab tänavatel liiklemise ohutumaks

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni ringrajakomisjoni esimehe Raul Koovi sõnul loodi rahvaliiga klass 2017. aastal. Ta selgitas, et klassi loomine oli vajalik, sest sel viisil saavad sõitjad esimese võistluskogemuse, kuid samas ei pea veel täielikult võistlusspordile pühenduma.

„Algselt kasutasid ka mitmed sportklasside sõitjad seda lisavõimalusena treenimiseks. Mõne aasta eest seadsime reegli, et teatud ringiaegade ületamisel tuleb kindlasti üle minna sportklassi,“ täpsustas Koov. Ta lisas, et klassi loomise eesmärk oli siiski see, et võimalikud tulevased võidusõitjad saaksid kogemuse, kuidas võistlus toimub.

Koov suhtub klassi olemasolusse positiivselt ja usub, et see tasub end ära. „Meil on sealt klassist tulnud hulk sõitjaid, kes on saanud ka juba sportlasteks ja hankinud endale võistlusratta,“ ütles ta. Üheks neist on Sander Telve, kes osales 2021. aastal rahvaliiga klassis ning järgmisel hooajal võitis juba kõik C1200 masinaklassi stardid.

Koov lisas, et ka need, kes pole sportlastena jätkanud on siiski saanud ühe väga väärtusliku kogemuse juurde. Tema sõnul annab juba üks võistlusstart sõitjale enesekindlust juurde ning õpetab kaasliiklejatega paremini arvestama.

„Ringrajal harjutamisega kaasneb see pluss, et saab sõita kiiremini kui tänaval liigeldes. Samas oled üksinda või väikeses grupis, kus kõik sõidavad ühes suunas, seega ohutus on oluliselt suurem kui tänaval sõites. Tänu sellele ongi võimalik praktikas proovida, kuidas ratas ühele või teisele liigutusele reageerib,“ ütles ta.

Koov mainis ka, et õnneks on Eestis vastavad inimesed ja organisatsioonid, kes on nõus motohuvilisi juhendama – nt Hanno Velt ja VihurMoto. VihurMoto eestvedaja ja treener Marko Rohtlaan on sõitjate koolitamisega tegelenud peaaegu 20 aastat ning lisaks hobisõitjatele treenib ta ka võistlussportlaseid.