UFC kaevati kohtusse. 1200 võitlejat süüdistavad organisatsiooni ebaseaduslikus äritegevuses

Vabatahtlike koostatud ühishagi astus oma esimesed sammud juba 2014. aastal, kuid alles eelmisel kolmapäeval kiideti see USA föderaalkohtus arutamiseks heaks. ESPN-i teatel kavatseb UFC otsuse edasi kaevata.

Advokaat Erik Magrakenin rääkis Soome meediale, et UFC vastu on registreerunud umbes 1200 egiidi all võidelnud sportlast.