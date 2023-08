TÄNA OTSEBLOGI | FC Flora kohtub Konverentsiliigas võõral väljakul Rumeenia meistriga

Faruli ja Flora duelli võitja pääseb Konverentsiliigas play-off’i. Seal ootab ees Qarabagi (Aserbaidžaan) ja HJK (Soome) vastasseisu kaotaja. Nimetatud seeria leiab aset Euroopa liiga kolmandas eelringis. Qarabagi vs HJK duelli võitja pääseb omakorda Euroopa liiga play-off’i. Konverentsiliiga play-off’i kohtumised peetakse 24. ja 31. augustil.

Mis klubi on Farul?

Constanta Farul on pika ajalooga klubi, mis on loodud juba 1920. aastal. Klubi suuromanikuks (89,9 %) on Rumeenia jalgpallilegend Gheorghe Hagi. Nüüdseks 58-aastane Hagi oli 1990-ndatel tõeline superstaar. Poolkaitsja mängis oma tippaegadel nii Madridi Reali kui ka FC Barcelona ridades. Lisaks pallis ta Türgi tipptiimis Istanbuli Galatasaray’s ning itaalaste Brescias. Rumeenia koondises pidas ta 124 mängu ja lõi 35 väravat. 1994. aasta MM-il vedas ta koondise veerandfinaali.