BLOGI | Rumeenia meister lõi teise poolajaga Flora võrku kolm palli

Nagu jalgpallitõde ütleb, et kui ise ei löö, siis lüüakse sulle ning nii läks ka sel korral. Viiendal üleminutil andis Alibec nurgalöögi värava eest läbi. Terava nurga alt sai seejärel löögile Diogo Queiros. Tulemusega 3:0 mäng ka lõppes.

Faruli ja Flora duelli võitja pääseb Konverentsiliigas play-off’i. Seal ootab ees Qarabagi (Aserbaidžaan) ja HJK (Soome) vastasseisu kaotaja. Nimetatud seeria leiab aset Euroopa liiga kolmandas eelringis. Qarabagi vs HJK duelli võitja pääseb omakorda Euroopa liiga play-off’i. Konverentsiliiga play-off’i kohtumised peetakse 24. ja 31. augustil.

Mis klubi on Farul?

Constanta Farul on pika ajalooga klubi, mis on loodud juba 1920. aastal. Klubi suuromanikuks (89,9 %) on Rumeenia jalgpallilegend Gheorghe Hagi. Nüüdseks 58-aastane Hagi oli 1990-ndatel tõeline superstaar. Poolkaitsja mängis oma tippaegadel nii Madridi Reali kui ka FC Barcelona ridades. Lisaks pallis ta Türgi tipptiimis Istanbuli Galatasaray’s ning itaalaste Brescias. Rumeenia koondises pidas ta 124 mängu ja lõi 35 väravat. 1994. aasta MM-il vedas ta koondise veerandfinaali.

Klubi omanikuna on Hagi praegu ka Faruli peatreeneriks. Seda ametit on ta pidanud alates 2021. aastast. Klubi presidendiks on Rumeenia teine vutilegend Gheorghe Popescu. Popescu mängis tippaastatel samuti FC Barcelonas ja Galatasarays. Lisaks esindas ta ka Tottenhami.

Farul mängis Rumeenias aastaid madalamatel liigatasemetel. Kõrgliigasse kerkis ta taas 2021/22 hooajaks. Kohe saavutati viies koht. 2022/23 hooaeg tõi klubile juba nende ajaloo esimese meistritiitli.

Eurosarjas mängib Farul alles kolmandat korda. Lisaks tänavusele hooajale palliti 1995. ja 2006. aastal Intertoto sarjas. Esimesel juhul jõuti 32 ja teisel 16 parema sekka.

Farul toetub üsna palju kohalikele mängijatele, kuid kandvas rollis on ka mõned leegionärid. Üheks huvitavamaks meheks on 28-aastane ründaja Rivaldinho. Tegemist on Brasiilia jalgpallilegendi Rivaldo pojaga.