Prantsusmaa meedia: Neymar ei kuulu enam PSG plaanidesse

PSG peatreener Luis Enrique ja klubi spordidirektor Luis Campos rääkisid kolmapäeval L'Equipe'ile, et brasiillane ei kuulu enam nende plaanidesse.

Neymar on ka varem PSG juhtkonnale öelnud, et soovib klubi vahetada. Brasiillase järgmiseks võimalikuks sihtkohaks on spekuleeritud Barcelonat, Premier League'i või Põhja-Ameerikat.