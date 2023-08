Kuu aja pärast toimub Eesti suurim rahvaspordisündmus

Tallinna Maraton ja Sügisjooks on tänavu pühendatud Eesti Vabariigi 105. juubeliaastale, pakkudes liikumisrõõmu erinevas eas algajatest harrastajatest kuni tipptasemel harjutavate jooksusõpradeni.

Vaatemäng Toompeal Pika Hermanni jalamil asuvas stardi-finišipaigas tõotab tulla ülev ning meeleolukas, sest Eesti suurimast rahvaspordisündmusest osavõtjad on rajale oodatud sinimustvalges riietuses ja kõik põhidistantside lõpetajad saavad finišis kaela ainulaadse osavõtumedali, kus sirutab tiibu armastatud Eesti rahvuslind suitsupääsuke.

Tallinna Maratoni ametlik jooksusärk on disainitud Eesti rahvusvärvides. Eritellimusel sinisest, mustast ja valget värvi kangast kokku õmmeldud särgil on paremalt vasakule langevad lainjad Eesti lipu värvid ning paremal rinnal Tallinna Maratoni logo. Sõltuvalt distantsi valikust on sinimustvalge särk registreerijatele kas tasuta või soodushinnaga.

Aasta 2023 on liikumisaasta ning Eesti suurimale liikumissündmusele on oodatud ka need, kes varem pole kaasa löönud. Osaleda võib nii üksi kui sõpradega üheskoos kas joostes, käies või kepikõndi tehes. Sobivaid ja jõukohaseid distantse leidub kõigile.

Tallinna Maraton tuleb tänavu läbi aegade kõrgetasemelisem ja konkurentsitihedaim, sest Eesti osavõturohkeim rahvusvaheline spordisündmus on esmakordselt Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu eliittasemega (World Athletics Elite label) jooksuvõistluseks nii maratonide kui poolmaratonide arvestuses. Mida kõrgem on võistluse korraldustase ülemaailmses kvalifikatsioonis, seda rohkem on võimalik teenida kõrgeid reitingupunkte nii Eesti kui välismaa jooksjatel, mis on üheks oluliseks eeltingimuseks jõudmisel tiitlivõistlustele.

Tallinna Maratoniga sarnaselt kuuluvad eliittasemega jooksude hulka mitmed tuntud Euroopa suurlinnade mainekad sündmused, sealhulgas Pariisi, Praha, Rooma, Lissaboni, Viini, Frankfurti ja Sevilla maratonid ning mitmed suurjooksud teisteltki kontinentidelt.