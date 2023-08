DELFI VIDEO | Kaitses oldi kõvad! Vaata korvpallikoondise kolme vägevat „kulpe“ eilses mängus Soomega!

Järgmisena on Eesti koondis võistlustules juba 12.-15. augustini Tondiraba jäähallis toimuval 2024. aasta Pariisi olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiril, kus meie vastasteks on laupäeval Tšehhi, pühapäeval Põhja-Makedoonia ja teisipäeval Iisrael. Piletid mängudele on saadaval Piletitaskus.