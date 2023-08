Neuville usub, et Ogier osalemine Kreekas muudab tiitliheitluse põnevamaks

„Usun, et Rovanperä on veidi pinge all, kuna Evans on temast 25 punkti kaugusele jõudnud. Enne nädalavahetust oli tal edumaa üle 50 punkti ja nüüd on see vaid 25. Ta peab järgmisel rallil üritama head tulemust, kuid see pole lihtne, sest (Sebastien) Ogier on jälle mängus,“ lisas Neuville.