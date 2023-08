Taani tennisetäht loodab koos Wozniackiga olümpial paarismängus osaleda

Rune on öelnud, et tahaks kaasmaalase Wozniackiga Pariisi olümpial mängida.

„See oleks väga lahe, kui me saaks Pariisis koos segapaarismängus osaleda. Ta [Wozniacki] meeldib mulle nii inimese kui ka mängijana. See oleks minu jaoks ideaalne variant olümpiamängudeks. Loodan, et suudame selle teoks teha,“ sõnas Rune.