VIDEO | Pettus või mitte? Lionel Messi trikitamine pälvis USA-s tähelepanu

Suvel USA-sse mängima siirdunud Messi on löönud Interi eest nelja kohtumisega kokku juba seitse väravat. Tema viimane tabamus Dallase vastu tekitas aga suure arutelu, kui sotsiaalmeedias hakkas levima video Messi tegutsemist enne karistuslööki.

Nimelt suutis argentiinlane hetkel, mil kohtunik ei näinud, palli lausa viis korda edasi nihutada, et saada karistuslöögiks parem nurk, kirjutab Ilta-Sanomat . Seejärel saatis vutitäht palli oskuslikult Dallase meeskonna võrku.

36-aastase legendi tegutsemine lõi arvamused tugevalt lahku. Ettevõtja ja meediategelane Joe Pompliano, kes jagas Twitteris videot, leidis, et juhtum on „heaks meeldetuletuseks, et maailma parimad sportlased otsivad alati eeliseid.“