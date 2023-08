Hyundai rallitiimi boss: areneme, kuid me pole veel Toyota tasemel

Toyota on sel hooajal võitnud üheksast MM-rallist seitse ja edestab Hyundaid tootjate arvestuses 67 punktiga. Hyundai arvel on vaid üks võit, mille teenis Thierry Neuville Sardiinias.

„Kuigi see tulemus [Neuville`i teine koht Soomes] on meistrivõistluste jaoks tugev ja positiivne, näeme, et meil jääb endiselt puudu ja peame astuma rohkem samme, nagu oleme hiljuti teinud, kui tahame Toyotale pidevalt tugevat konkurentsi pakkuda,“ sõnas Abiteboul, kirjutab DirtFish.

„Me teame, et need kiired rallid ei näita tingimata meie autot parimast küljest, kuid kulisside taga toimuv töö on aidanud meil autot täiustada, järjepidevust ja töökindlust näidata, nii et ma tahaksin ütelda kõigile suur tänu,“ lisas tiimijuht.

Neuville ütles DirtFishile, et „Toyotad on endiselt väga tugevad ja ausalt öeldes on neid väga raske võita“, kuid lisas, et hiljutine masina areng ja struktuurimuutused meeskonnas, sealhulgas François-Xavier Demaisoni palkamine tehniliseks direktoriks, on väga positiivne.

„Meil on ka paar uut võtmeisikut võtmepositsioonidel. Ümberkorraldused jätkuvad ja me näeme selgelt, et trend on positiivne, nii et see annab meile kindlasti palju motivatsiooni juurde,“ sõnas belglane.