Prantsusmaa ralliportaal: Tänaku kiire lahkumine Soomest ei meeldinud M-Spordile

„Loogiliselt oli Tänak katkestamisest väga pettunud, kuna võistlus oli just alanud, aga eestlane ei suvatsenud hooldusparki naastes isegi meeskonda ja mehaanikuid tervitama minna,“ kirjutab AutoHebdo .

Portaal vahendab, et selline käitumine oli pettumuse valmistanud ka M-Spordi mehaanikutele: „Nad olid juba kolm nädalat kodust eemal viibinud ning said nüüd sotsiaalmeediast teada, et nende sõitja oli „väljateenitud“ puhkust nautimas juba sel ajal, mil Soome ralli esimene täispikk võistluspäev veel käis.“