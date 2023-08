Lauri Markkanen kiitis eestlasi: nad on meile alati raskusi valmistanud

Soome parimana 29 punkti ja 13 lauapalli kogunud Lauri Markkanen ütles raske mängu järel kohalikule meediale, et see oli vajalik kogemus.

„Hea mäng selles mõttes, et andsime endast kõik. Eesti on meile alati raskusi valmistanud. Mängitakse kiiret korvpalli tuttava treeneri (Jukka Toijala) juhendamisel. Sellised mängud aitavad meil paremaks saada, aga areneda on veel palju,“ lausus NBA-s Utah Jazzi esindav Markkanen.

Ta lisas: „Kõik sellised kontrollkohtumised on vajalikud. See polnud kaugeltki meie parim mäng, kuid võitsime. See oli meie jaoks oluline kogemus. Suutsime nad kolmandal veerandajal 11 punkti peal hoida ja saime mängu sisse.“

Markkanen ei osanud selgitada, miks soomlased mängu alguses nii rabedad olid (Eesti võitis avaveerandi 29:21).

„See tundus lihtsalt raske. Võib-olla polnud me mängu kiiruseks valmis. Olime sammu võrra maas. Need on olulised kogemused, kahe nädala pärast on vaja olla sajaprotsendiliselt valmis,“ lisas Soome suurim korvpallitäht.

Ilta-Sanomat kirjutab, et tähelepanelikumad kossufännid märkasid, et Markkanen vahetas poolajal jalanõusid. Põhjuse avaldas ta pärast matši.

„Teadsin, et olin pikka aega teise poolaja tossudes mänginud. Nüüd saan MMi jaoks kapist veel uue paari võtta. Otsisin väljaku äärest väikese fänni ja andsin need [vanad] tossud pärast mängu talle. See oli peamine põhjus: tahtsin poissi üllatada,“ selgitas Markkanen.

Soomlased peavad MMiks valmistudes veel kaks sõprusmängu. Järgmisena minnakse 14. augustil võõrsil vastamisi Leeduga ja kaks päeva hiljem Lätiga. MM-i avamängus 25. augustil läheb Soome vastamisi Austraaliaga. Veel kohtuvad põhjanaabrid alagrupiturniiril Saksamaa ja Jaapaniga.