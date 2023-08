Kasatkina tüdruksõber vihjas, et Kontaveit pidi karjääri lõpetama Tursunovi tõttu

27-aastase Kontaveiti ilus sportlaskarjäär sai seljavigastuse tõttu lõpu sel suvel ning iluuisutaja Zabijako arvates on eestlanna raskes seljatraumas süüdi just Tursunovi treeneringmeetodid.

„Ta on nii efektiivne, et pärast mitut kuud temaga töötamist saavad kõik vigastada või lõpetavad [vigastena]. Ja üle aasta ei tööta ta kellegagi koos. Ma arvan, et Anett on talle ülimalt „tänulik“. Ta on s*** mees,“ põrutas Zabijako, vahendab Tennisuptodate.