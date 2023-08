Täna täpselt aasta pärast lõpevad Pariisi olümpiamängud. Kui Eestit on tabanud enne 11. augustit 2024 medalite ikaldus, siis sel päeval on viimane võimalus – tulle lähevad raskekaalu naismaadlejad ja nende seas loodetavasti ka Epp Mäe. Nii et kõik pole läbi, enne kui see on läbi.