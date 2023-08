DELFI VIDEO | Rovanperä Tänaku hooajast: tal on olnud kõvasti ebaõnne

Rovanperä lööb Unibet Openi golfivõistluse raames kaasa golfiväljaku parklas toimuval driftishow`l.

„See on väga lahe golfivõistlus, mille Unibet korraldab ja kus on palju suurepäraseid inimesi. Ja mina olen siin selleks, et hiljem driftishow`l osaleda,“ lausus soomlane, kelle üheks sponsoriks on just Unibet.

Rovanperä tunnistas, et on eelmise nädalavahetuse Soome MM-ralli ebaõnnestumise juba unustanud ega vaeva selle pärast oma pead.

„See on lihtsalt üks ralli teiste seas. Kahjuks juhtus see õnnetu õnnetus. Vahel nii läheb, kahju, et see just Soomes juhtus, kus lootsime teha hea nädalavahetuse. See on ralli,“ sõnas koduradadel avarii tõttu katkestanud maailmameister.

Elfyn Evans vähendas Soome ralli võiduga vahe Rovanperäga 25 punktile.

„Ma ei ole selle pärast eriti mures. Mõistagi oli meie plaan seda korralikku vahet Soome ralliga veelgi suurendada, kuid sellistel rallidel on rada avades raske vahet kasvatada.“

Ott Tänaku hooaja kohta, kes pidi samuti Soomes katkestama, ütles Rovanperä: „Kindlasti on Otil olnud raske hooaeg. Ta on surunud kõvasti ja olnud mitmel rallil kiire, kuid tal on olnud palju ebaõnne ja asju.“

Autoralli MM-sari jätkub septembri alguses toimuva Akropolise ralliga.

