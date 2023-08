HRX Estonian Grand Prix: stardis on Eesti mototipud, vormel Estonia juubel ja Eesti superauto esitlus

Pärast mitmeaastast vaheaega tuleb rajale Martin Pärtelpoeg. „Lähen „funnima“ ja vanu aegu meelde tuletama,“ ütles üks Eesti nimekamaid ringrajasõitjaid Martin Pärtelpoeg, kes pärast mitmeaastast vaheaega on otsustanud teha üheks võistluseks comebacki. Superbike klassis on lisaks Soomerile ja Pärtelpojale rajal veel valitsev Eesti meister Hanno Velt, Mihkel Osula ning paljud teised kiired sõitjad Eestist ja Lätist.

Estonian Grand Prix´l tähistatakse Estonia vormelite 65 aasta juubelit. Pealtvaatajatel on võimalik tutvuda ajalooliste vormelautodega nii boksialal kui näha neid ka võidu sõitmas. Koos Soome vabavormelite klassiga on rajale minemas ligikaudu 20 vormelit.

Estonian Grand Prix´l on võimalik kohtuda Estonia vormelite ehitajate ja sõitjatega. „Kohal on mitmed omaaegsed tippsõitjad ning konstruktorid, julgustan pealtvaatajaid nendega juttu tegema ja küsimused saavad kindlasti vastused,“ rääkis Estonian GP algataja, Eesti Autospordi Liidu president Toivo Asmer, kes on ka viiekordne Nõukogude Liidu ja kümnekordne Eesti meister vormelisõidus.

HRX Estonian Grand Prix´l näidatakse avalikkusele esmakordselt Eesti inseneride loodud superautot Kalana. Tegemist on V-8 mootoriga autoga, mis kaalub 920 kilogrammi ning arendab võimsust 610 hobujõudu. Tippkiirus on sõltuvalt seadistusest 280–340 km/h.

Kõige osavõturohkem autoklass on Legends, kuhu on registreerunud 33 võistlejat. „Autod on võrdsed ja võiduvõimelisi sõitjaid palju, kindlasti tuleb põnev sõit,“ rääkis Asmer. „Kuid põnevaid sõite on oodata teisteski klassides.“