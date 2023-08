DELFI VIDEO | Surmaoru katsumusest taastunud Rait Ratasepp asub Šveitsis jahtima maailmarekordit

Ratasepp on seadnud endale sihiks saada iga päev aeg alla kümne tunni. Seega on tema eesmärgiks läbida kogu distants alla saja tunni. Kümnekordse päevase ultratriatloni kehtivaks maailmarekordiks on 106 tundi, 11 minutit ja 53 sekundit. Nimetatud tippmark kuulub alates 2016. aastast sakslasele Richard Jungile.