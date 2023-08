Tõstmine soovitakse täiesti uueks muuta. Esmalt trügivad tagasi dopingupatused ja valgevenelased

Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK on tõstmist dopingupattude eest kõvasti nuhelnud. Käimasoleva aastanumbri sees peaks saabuma selgus, kas ajalooline ala kaobki tulvikus olümpiaprogrammist. Praeguseks on rahvusvaheline tõsteliit IWF palganud uut oskusteavet, et ala juba tuleval aastal täiesti uueks muuta. Nii loodetakse olümpiaisasid veenda, et tõstmine peaks ka Los Angeleses kohal olema. Esialgu käib ka võitlus tuleva aasta Pariisi olümpiapääsete nimel. Eesti esitõstja Mart Seim peab teiste seas heitlema pikki dopingukaristusi kandnud atleetidega ning valgevenelastega, kellele anti OM-i silmas pidades roheline tuli.