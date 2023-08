Mathias Villota kuulub Eesti meeste discgolf’i paremikku. Juba 2021. aastal võitis noormees juunioride EM-il hõbeda. Praeguseks on see spordiala täielikult tema südame võitnud. Veelgi enam, ta kuulub tänavuse koduse jalgpallihooaja komeedi Pärnu Vapruse hingekirja ja on suvepealinnaklubi esindanud sel hooajal 13 korda.

Kumb siis tuleb ikkagi enne, kas discgolf või jalgpall? Noormehel endal on kõik paigas. Hoolimata 16-aastaselt Premium liigas debüüdi tegemisest on Villota põhieesmärgid seotud discgolf’iga – spordialaga, millega ta on tegelenud kuus aastat. Olgu ka ära mainitud, et Pärnu Kalevi noortesüsteemis üleskasvanuna on ta jalgpalliga seotud olnud juba 12 aastat. Millest selline valik ja mis teda aina enam populaarsust koguva kettagolfi juures paelub?