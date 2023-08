Mathias Villota – multitalent, kes mängib profitasemel nii discgolf’i kui ka jalgpalli

Suvepealinna klubi fännide suust kuuleb iga voor laule suurest ja utoopilisest unistusest – kohast kolme parema seas, mis tagaks järgmiseks hooajaks koha eurosarjas. Vapruse mängija ise veel nii suurelt ei mõtle. „Käivad kõlakad, et Euroopa koht võiks olla siht. Mina arvan, et kui lõpetame kuue parema seas, siis see on ka väga hea hooaeg meie poolt,“ ütles ta ja tunnistas, et hooaja alguses oli eesmärk liigasse püsima jääda. „Kuna eelmistel aastatel pole meil väga hästi läinud, siis see oli ainuke reaalne siht. Loodame, et see aasta ikka jääme,“ naljatles ta.

Pärnu Vaprus hoiab koduliigas pärast 23. vooru kolmandat kohta. Eelmistel aastatel püsimajäämise nimel võidelnud klubi on suu kinni pannud kõigil kriitikutel. Villota sõnul on suurim edu põhjus treenerivahetus. „Oleme saanud uusi täiendusi ja kõik mängijaid on ka teinud arengus järgmise sammu võrreldes eelmise aastaga,“ analüüsis ta.

Villota võttis discgolf’i-ketta esimest korda kätte 12-aastaselt. Millal ta spordialaga tõsisemalt tegelema hakkas? „See oli 3–4 aastat tagasi, kui saavutasin juunioride klassis mõned suuremad võidud. Tulin Eesti meistriks ja mõtlesin, et äkki võib tõesti tulevikus selle spordialaga kuhugi jõuda,“ rääkis Villota Delfi sporditoimetusele. „Hetkel läheb põhirõhk ikka discgolf’ile ja jalgpall on selline hea hobi, mida harrastada.“

Kumb siis tuleb ikkagi enne, kas discgolf või jalgpall? Noormehel endal on kõik paigas. Hoolimata 16-aastaselt Premium liigas debüüdi tegemisest on Villota põhieesmärgid seotud discgolf’iga – spordialaga, millega ta on tegelenud kuus aastat. Olgu ka ära mainitud, et Pärnu Kalevi noortesüsteemis üleskasvanuna on ta jalgpalliga seotud olnud juba 12 aastat. Millest selline valik ja mis teda populaarseks kujunenud kettagolfi puhul paelub?

Mathias Villota kuulub Eesti meeste discgolf’i paremikku. Juba 2021. aastal võitis noormees juunioride EM-il hõbeda. Praeguseks on see spordiala täielikult tema südame võitnud. Veelgi enam, ta kuulub tänavuse koduse jalgpallihooaja komeedi Pärnu Vapruse hingekirja ja on suvepealinnaklubi esindanud sel hooajal 13 korda.

Räägitakse, et kunagi ta oli väga karm treener – karjus palju mängijate peale.

Villota sõnul on kurikuulsast karmist ja valjuhäälsest Igor Prinsist saanud rahulik ja mõistev treener. „Mul on temaga treenerina esimene kokkupuude, aga räägitakse, et kunagi ta oli väga karm treener – karjus palju mängijate peale. Nüüd ta on vist muutunud. Eks vahepeal ikka tulevad mõned teravamad sõnad, aga muidu on väga rahulik vend,“ mõtiskles ta.

Keskväljamängija näeb ennast veel vähemalt kaks aastat jalgpalliväljakul. Ent ta ei välista, et mängib veelgi pikemalt. „Eks näeb, kuidas elu edasi läheb. Hetkel on eesmärk lihtsalt mängida ja aidata enda võistkonda nii palju kui võimalik. Arvan, et kuhugi välismaale ma ei pürgi – nii hea mängija ma pole. Kunagi ei tea, mis juhtuda võib,“ lisas ta teema lõpetuseks.

Suured eesmärgid

Suur siht on minna tulevikus USA-sse tuuritama.

Villota tulevikueesmärgid on seotud discgolf’iga. „Olen sellel alal saavutanud juba poole väiksema ajaga rohkem kui jalgpalli mängides. Suur siht on minna tulevikus USA-sse tuuritama. Kui suudan hästi mängida ja selleks võimalus tekib, siis soovin teha seda nii kiiresti kui võimalik,“ rääkis ta. „Ma arvan, et see spordiala on mu südame võitnud viimaste aastatega. Kui käid suurtel võistlustel, kus konkureerid maailma tippudega, siis see teeb südame soojaks. Selles mängu võlu ongi.“

Noormees tegeleb iga päev nii jalgpalli kui ka discgolf’iga, vähemalt üritab. „Kui aega on, siis tegelen mõlema spordialaga ikka iga päev. Jalgpalli mängin pigem sellest lähtuvalt, kui palju jääb discgolf’i ja turniiride kõrvalt aega,“ analüüsis ta ja lisas, et Vapruse treener Prins suhtub tema kettagolfikirge väga mõistvalt. „Ta on mulle öelnud, et võin trennis käia nii palju, kui ajaliselt jõuan. Kui mul on discgolf’i-võistlused, siis ma olen seal. Vabal hetkel käin alati jalgpallitrennis. Ma loodan, et treener arvestab minuga ka tulevikus.“

16.–20. augustini toimuvad Tallinna lauluväljakul discgolf’i Euroopa meistrivõistlused, kus on kohal ka Villota. Millise eesmärgi on noormees endale koduse suurvõistluse eel seadnud? „Oleksin rahul, kui tuleksin kümne parema sekka. Euroopa meistrivõistluste tase on väga tugev ja kunagi ei tea, mis juhtuma hakkab. Proovin kodupubliku ees võimalikult hästi mängida,“ avaldas ta. „Loodan, et raja äärde tuleb palju tuttavaid ja teisi eestlasi kaas elama.“

Lauluväljaku võistlusrada koosneb 18 rajast, mis pandi üles 13. augustil. Suur proovikivi on kõigil võistlejatel tugev mereäärne tuul. Erinevalt paljudest teistest mängijatest pole Villota sealsete oludega veel tutvust teinud. „Paraku ma pole jõudnud veel sinna mängima minna, kuid saan seda teha treeningringil. Eks siis näis! Ma tean, et seal on palju koridore ja peab olema väga täpne,“ sõnas ta.

Villotal on minevikust ette näidata sarnase tugeva tasemega võistluse kogemus. Viimasel kahel aastal on ta osalenud European Openil, mille taset peab EM-ist isegi tugevamaks. „See aasta läks seal pigem kehvasti. Eelmise aastaga olen väga rahul. Jäin seal paljude maailma tippudega viiki ja lõpetasin 20. kohal 120 osaleja seas,“ lisas ta lõpetuseks.