KK Viimsi panustab Eesti - Läti liigas edaspidi noortele: olime vahepeal olukorras, kus jätkamine tundus võimatu

Viimsilaste põhituumiku moodustavad Eesti noormängijad, sh seitse Viimsi enda korvpallipüramiidist välja kasvanud noormängijat, kes kogenud mängijate kõrval on esimesel kahel hooajal väärt teadmisi ja oskusi omandanud. Välismaalt otsitakse täiendust korvi alla.

Peatreenerina jätkab Valdo Lips ning tema kõrval teise treenerina ukrainlane Dmytro Kolomyichenko, kes lõppenud hooajal oli esindusmeeskonnas kolmanda treeneri ning duubelmeeskonnas peatreeneri rollis.

„Meie eesmärk on minna igas mängus võitlema ja ennast ületama. Nii Eesti-Läti ühisliigas kui ka koduses meistriliigas soovime jõuda kohamängudele,“ ütles peatreener Lips enne kolmanda hooaja algust klubi pressiteate vahendusel. „Jorgen Rikberg, Ron Laanemaa ja Kristjan Kokk on esimese karastuse juba saanud ning peavad liidrirolli enda kanda võtma ning teised noored samuti sammu edasi astuma.“

Taustajõududena jätkavad üldkehalise ettevalmistuse treener Asko Meiner ja füsioterapeut Mari-Ann Peiker

„Esimesel kahel hooajal saadud hindamatud kogemused ja õppetunnid, kuluvad nüüd marjaks ära. Oleme kolmandaks hooajaks valmis. Viimsi noormängijad on meile tuttavad ning anname endast kõik, et me koos oleksime igaks mänguks 100% valmis,“ ütlevad taustajõud ühest suust.

Jätkamine oli kahtluse all

„Kui mõnda suvel toimunud muudatust oskasime ette näha ja olime selleks valmistunud, siis sellist olukorda, mis nüüd sel suvel realiseerus, tõesti mitte,“ ütles klubi juhatuse liiga Tanel Einaste. „Kuigi loomulikult jälgime ja tunnetame majanduses toimuvat, siis meie tulemused väljakul kui platsiväliselt ehk kommunikatsioon ja vaatajanumbrid on sellised, millele on raske midagi ette heita ja oleme Eesti tipus. Juba ühe sponsori kadumine tekitab ilmselt igale Eesti spordiorganisatsioonile suuri raskusi, seda enam nii tugevate ja mitme partneri kadumine. Ehk ei salga, et kuigi registreerusime liigasse õigeaegselt, olime vahepeal olukorras, kus jätkamine tundus võimatu.“

„Ja normaalsed inimesed ilmselt olekski seda ammu teinud. Kuid meil nii juhatuses kui ka kollektiivis oli väga selge, miks ja kellele meistriliigas olema peame ning see väärib pingutust ja panuseid,“ jätkas Einaste. „Treenerid on valmis töötama ja meeskonna oleme komplekteerinud noore ja ambitsioonika - see ongi kõige olulisem. Küll aga kutsuks iga inimest või ettevõtet kellele meie tegemised korda lähevad nüüd õlga alla panema, rohkem kui lihtsalt hea sõnaga. Olgu see siis hooajapileti ostmise, nimi- või suur- või sponsorina.“