Miks spordiennustus muutub Eestis aina populaarsemaks?

Online spordiennustus on tõepoolest kasvav ja populaarne äri. Spordikihlvedude tööstus on viimase kümnendi jooksul märkimisväärselt laienenud, peamiselt tänu tehnoloogia arengule ja interneti laialdasele kättesaadavusele. Selle populaarsuse kasvule on kaasa aidanud ka võimalus teha panuseid mugavalt kodust või mobiilseadmest.

Mida pakub spordile panustamine kasutaja jaoks?

Eestlased on igati uhked oma sportlaste üle ning võimalusel elavad neile kaasa televisiooni vahendusel ning isegi ise võistlustel kohal käies. Olgu selleks jalgpall, tennis, golf või kümnevõistlus- eestlaslikult võistlustel käimine on üks osa spordimaailma vallutamisest. Kasiino mängud aga on nüüdseks põimunud spordiennustamisega ning erinevad portaalid veebis pakuvad mängudele panustamist ja sellest on saanud igati normaalne kasiino osa. Spordile panustamine pakub kasutajale võimalust spordivõistlustele kaasa elada ning samas ennustada võistlejate võiduvõimalusi reaalajas.

Mis mõjutab spordiennustamise populaarsust Eestis?

Eestis on hästi reguleeritud hasartmängutööstus ning spordiennustused on riigis legaalsed ja litsentseeritud. Maksu- ja Tolliamet teostab järelvalvet hasartmängutegevuse, sealhulgas spordikihlvedude korraldamise reguleerimise ja litsentsimise üle. Riik on omaks võtnud ka digiajastu ning online-spordiennustusplatvormid on Eesti elanikele laialdaselt kättesaadavad.

Spordiennustuse populaarsust Eestis soodustavad mitmed tegurid

Spordikultuur: Eestlastel on tugev spordikultuur ning erinevatel spordialadel, sh jalgpall, korvpall, jäähoki ja motosport, on arvestatav vaatajaskond. Sport on eestlaste hulgas tähtis kultuuriosa ning juba lasteaia vanustele lastele õpetatakse spordiga seotud reegleid ning kombeid. Koolides on olemas nii spordiklubid kui ka trennid, et lisaks füüsilise tegevuse propageerimisele oleks ka spordi kultuuriline osa esindatud.