Tallinna võrkpalli EM-i korraldajate moto: tuleb teha tavapärasest paremini või siis väga hästi!

Järgmisel kolmapäeval Tallinnas algava naiste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste ühe alagrupiturniiri peakorraldaja risti kandev Robin Ristmäe, kes muu hulgas peab võrkpalliliidus Eesti meeste koondise mänedžeri ametit, on teisipäeva hommikul Unibet Arenal kohal juba enne kukke ja koitu ning paneb ajakirjanikule tuuri tegemiseks saalis tuled põlema juba kell 8.30. Turniiri perioodiks on ta ka oma isikliku kontorilaua Eesti suurimasse spordihalli kolinud, et olla esimene ja viimane, kes halli saabub või sealt lahkub.