Bluffimine: kavaluse ja strateegia kunst pokkeris

Teadmine, millal bluffida, nõuab konkreetset ja õpitavat oskuste hulka. Bluffimine on tavaline igas kaardimängus, kuid eriti laialt on see levinud Texas Hold`em Poker turniiridel ja rahamängudes. Alltoodud näpunäidete eesmärk on varustada lugejat teadmistega, mis on vajalikud selle kunsti valdamiseks.

Bluffimise teooria pokkeris

Ajastus on võtmeelement. Mõned lihtsad küsimused, mida endale esitada, on järgmised:

Kas mu vastasel on võimaliku käe jaoks nõrk või piiratud ulatus?

Kas mu vastane on näidanud füüsilise käitumise või ajastusega seotud märke, mis võiksid aidata tema käe tugevust hinnata?

Milline on minu pokkerimängija maine teiste mängijate silmis?

Kas minu panustamine on tugeva käe omamise seisukohast olnud loogiline?

Nagu näha, on palju asjaolusid, mida kaaluda, otsustades, millal võib olla õige aeg bluffida ja millal mitte.

Näpunäited pokkeris bluffimiseks

Alljärgnevalt kasutame mõningaid pokkeri termineid, mille mõistmiseks võib vajadusel tutvuda põhjaliku pokkerisõnastikuga. Siin on viis näpunäidet, mis aitavad tagada pokkeris bluffimise edukuse.

Loe oma vastase käsi nagu professionaal. Oluline on osata hinnata vastase käe tugevust, et teha kindlaks, kas blufil on võimalus õnnestuda või mitte. Seda oskust saab aja jooksul arendada ja treenida. Tee esmalt kindlaks oma vastase harjumused ja seejärel kasuta seda teadmist, et anda tema käe eeldatavale tugevusele hinnang.

Hinda bluffimist igas voorus eraldi. See, et sa bluffisid pärast flop-kaarte või pärast turn'i, ei tähenda, et peaksid jätkama bluffimist river'il. Hinda oma tegevusi alati panustamise voorude kaupa eraldi.

Ära ründa hoolimatult. Kui vastane check'ib flop'is või turn'is ja näitab sellega nõrkust, ei anna see sulle 100% juhtudel automaatset põhjust rünnata järgmistes voorudes, kuna see võib põhjustada liigse bluffimise ja tõenäoliselt pikas perspektiivis kaotad nii raha.