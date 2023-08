Suri teenekas sporditegelane ja suusaspordi arendaja Mart Edur

Meeletute augustitormide keskelt viis raske haigus meie hulgast 84. eluaastal teeneka spordimehe ning õpetaja Mart Eduri. Nüüd, tema tegemiste kohta järelhüüet kirjutades on võimatu kogu tema spordile pühendatud elust täielikku ülevaadet teha, sest korda saadetut on kogunenud uskumatult palju.

Aga üldistavalt saab öelda, et kõiki nende Mardi poolt veetud rollide ja valdkondade juures teati, et just tema on see mees, kes suudab selle või teise ettevõtmise parimal ja oskuslikumal moel teoks teha. Selle - rohkete oskuste pagasi ja lõputu pealehakkamise oli ta aga kaasa saanud juba oma kodust. Just spordilembese isa õhutusel sai 1953. aastast temast ka Abelite suusakoolkonna innukas liige, kust edasi viis tee loomuliku valikuna ka Tartu ülikooli, legendaarse suusaõpetaja Feliks Parre käe alla.