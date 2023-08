Hetkel võistleb Aleksei Lukjanuk Küprose lipu all Ukraina meeskonnas nimega „Drive For Ukraine“, mille eesmärk on edendada Ukraina sporti. Meeskonna lõid ja seda rahastavad omal kulul tuntud Ukraina võidusõitjad, sealhulgas Jevgeni Tšervonenko (2013. aasta Euroopa karikavõitja, 2014. aasta ERC meister), kes on Aleksei kaardilugeja.